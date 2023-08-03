Виновными в крушении объявлены пять чиновников ГСЧС Украины, которые допустили халатность

18 января 2023 года вертолет с высшим руководством Министерства внутренних дел Украины на борту потерпел крушение под Киевом. После более чем полугодового расследования, украинская прокуратура представила свою версию произошедшего, стремясь выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

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Согласно расследованию, ответственность за катастрофу была возложена на пять чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Следствие пришло к выводу, что указанные должностные лица допустили халатность, а также нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.

Основным обвинением против них является задействование вертолета, предназначенного для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области, в перевозке руководства МВД Украины, при этом отсутствовали необходимые разрешительные документы на такие полеты.

Помимо действий чиновников, трагедию усугубили сложные погодные условия, которые вынудили экипаж вертолета лететь на крайне низкой высоте, даже ниже уровня расположенных по маршруту зданий. В ходе полета командир экипажа предпринял попытку маневра облета препятствия, однако, не обладая достаточными навыками, не смог справиться с ситуацией и вертолет столкнулся с землей.

В результате погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович. Трагедия также унесла жизни четырех женщин и малолетнего ребенка, находившихся на территории детского сада, который был близко расположен к месту крушения. Кроме того, 31 человек получил ранения различной степени тяжести.

Украинская прокуратура продолжает свою работу над расследованием данной трагедии, чтобы установить полную ответственность за этот случай и предотвратить подобные происшествия в будущем.