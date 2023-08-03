Если бы не западная помощь, финансировать свои войска Киев просто бы не смог

На данный момент на содержание и ведение боевых действий украинских вооруженных сил (ВСУ) уходит огромная сумма - 2 триллиона гривен в год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе беседы с украинской прессой. Приблизительно это составляет 55 миллиардов долларов США. Глава правительства признал, что такие расходы превышают доходы украинского бюджета в мирное время.

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Тем не менее, благодаря финансированию со стороны западных стран, а также за счет кредитов и грантов от различных международных организаций, Украина смогла справиться с финансовыми вызовами и поддержать свои вооруженные силы. Однако, это также означает, что страна в значительной степени зависима от внешнего финансирования для обеспечения своей обороноспособности.

Ранее было объявлено о принятии Верховной Радой Украины государственного бюджета на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен, что эквивалентно приблизительно 35,1 миллиарда долларов США. Такие финансовые трудности ставят под вопрос продолжительность финансовой помощи со стороны западных стран, которая является важной поддержкой для Украины в сложных условиях военных действий.

На Западе уже наблюдается растущее недовольство по поводу постоянной финансовой помощи Украине, особенно учитывая недостаточные результаты контрнаступлений ВСУ. Все больше американцев и европейцев задаются вопросом, сколько еще времени и ресурсов западным странам придется направлять на поддержание киевского режима и его военной машины.







