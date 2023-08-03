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Премьер-министр Индии не будет очно участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия Путина
Глава правительства Индии и президент РФ примут участие в саммите в виртуальном формате

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В этом году БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) председательствует Южно-Африканская Республика, и 22-24 августа состоится очередной саммит глав государств этого объединения. Мероприятие пройдет в столице ЮАР, городе Йоханнесбурге.

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Президент России Владимир Путин, по сообщению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, примет участие в работе мероприятия через видеоконференцию, а не очно. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также, премьер-министр Индии Нарендра Моди скорее всего откажется от поездки в Йоханнесбург и примет участие в саммите виртуально. Это решение обосновывается, в частности, отсутствием на саммите президента РФ Владимира Путина.

Один из ключевых вопросов на саммите - расширение БРИКС. Россия и Китай поддерживают идею расширения объединения, в то время как руководство Индии ранее высказывалось против этой идеи. Однако сейчас представители индийского правительства заявили, что они не будут возражать против приема новых членов в объединение.

Сейчас БРИКС объединяет пять стран, а интерес к вступлению в объединение проявили уже не менее 19 государств, включая Аргентину, Иран, Алжир, Тунис, Турцию, Саудовскую Аравию, Египет и другие. Венесуэла также выразила желание присоединиться к блоку. Представители ЮАР в объединении сообщили, что 13 стран уже официально попросили стать участниками БРИКС, а еще шесть стран выразили неофициальное желание присоединиться к объединению.

Саммит БРИКС является важным форумом для обсуждения вопросов сотрудничества, расширения и укрепления экономических, политических и культурных связей между участниками объединения. Его результаты могут оказать значительное влияние на мировую экономику и международные отношения.

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