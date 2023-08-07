Армия США заключила контракт на 700 млн долларов с L3Harris Technologies для разработки новой машины XM30, которая заменит БМП M2 Bradley

Армия США выделила огромную сумму в размере 700 миллионов долларов в рамках контракта, заключенного с компанией L3Harris Technologies, с целью разработки и создания прототипов новой машины механизированной пехоты XM30. Как заявлено на сайте подрядчика, XM30 представляет собой перспективное боевое транспортное средство, предназначенное для замены устаревшей БМП M2 Bradley, которая находится на вооружении армии США с 1981 года.

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Проект XM30 вызывает большой интерес, так как он станет первым наземным боевым транспортным средством, разработанным с использованием современных цифровых инженерных инструментов и передовых технологий. По словам представителей компании L3Harris Technologies, новая машина получит существенные улучшения по сравнению с M2A3 Bradley, включая повышенную мобильность, адаптивность, боевую мощь, маневренность и безопасность.

Интересно отметить, что проект XM30 ранее носил название OMFV (Next-Generation Optionally Manned Fighting Vehicle), и над ним работали две другие компании - General Dynamics и Rheinmetall. Однако, 26 июня 2023 года, армия США объявила о заключении контракта с L3Harris Technologies, и проект был переименован в XM30. Несмотря на новое название, проект все равно будет основан на технологиях боевой машины Lynx KF41, и компания должна адаптировать ее под требования Пентагона.

Основной целью проекта XM30 является устранение ограничений, с которыми столкнулась устаревшая БМП M2 Bradley в обновлении своей электроники, брони и защитных систем. По мнению аналитиков, это позволит значительно улучшить боевые возможности и обеспечить лучшую защиту для пехоты на поле боя.







