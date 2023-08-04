Населенные пункты были обстреляны артиллерией и минометами

За прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы семи приграничных районов Белгородской области со стороны военнослужащих киевского режима. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в среду, 2 августа, в регионе произошли инциденты, в ходе которых противник выпустил свыше 90 снарядов, направленных на населенные пункты региона. Ситуация остается напряженной, и обстрелы населенных пунктов, расположенных неподалеку от границы, продолжаются с высокой интенсивностью.

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Подверглись обстрелам со стороны украинской армии населенные пункты Устинка и Щетиновка в Белгородском районе. ВСУ не ограничились артиллерийскими обстрелами и также использовали гранатометы СПГ-9 и АГС-17. К счастью, на данный момент нет информации о разрушениях или пострадавших.

Глава региона также сообщил об обстрелах населенных пунктов Лозовая Рудка, Логачевка и хутора Старый при помощи артиллерийских систем и минометов.

Помимо вышеуказанных инцидентов, противник обстрелял ряд населенных пунктов на территории Грайворонского и Шебекинского городских округов. В результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

В связи с обострившейся ситуацией на границе с территориями, находящимися под контролем киевского режима, регион продолжает находиться в желтом уровне террористической опасности.