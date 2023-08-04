Однако, никаких доказательств нет, он просто живет рядом и слышал звук пролетающих вертолетов

Позавчера произошел необычный инцидент у воздушных границ Польши, который стал предметом обсуждения в СМИ. Бывший премьер-министр Польши и ныне депутат Европарламента, Влодимеж Цимошевич, заявил, что вертолеты, которые нарушили воздушное пространство Польши, являются собственностью личной охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его слова передала радиостанция RFM FM.

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Тем не менее, Цимошевич не предоставил конкретных доказательств или источников информации, на которых он основывает свое заявление. Политик отметил, что инцидент произошел в то время, когда Лукашенко находился в своей резиденции в Беловежской пуще, всего в семи километрах от польской границы, рядом с озером, которое якобы является его любимым местом.

Сам Цимошевич живет неподалеку от границы и заявил, что лично слышал гул вертолетов, но не видел их. Он предположил, что это могла быть как осознанная акция нарушения границы, так и случайность. Важно отметить, что инциденты подобного рода уже наблюдались ранее.

Этот случай с вертолетами стал основанием для польских властей усилить военное присутствие в непосредственной близости от белорусской границы.



