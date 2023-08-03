Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную немецкую установку ПВО IRIS-T
Немецкие установки ПВО IRIS-T беспомощны перед беспилотниками «Ланцет»

реклама

В первые месяцы специальной военной операции, Россия столкнулась с острой нехваткой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако, благодаря решительным мерам руководства страны и ускоренной программе производства, этот пробел быстро был устранен. В результате, Вооруженные Силы России получили заметное преимущество перед Вооруженными Силами Украины в количестве различных дронов, используемых в ходе специальной военной операции.

реклама

Особенностью этого успеха стала не только помощь Ирана в поставках БПЛА, но и развитие отрасли производства собственных беспилотников в России. Крупные оборонные предприятия, а также небольшие частные компании активно вовлечены в разработку и производство разнообразных типов БПЛА.

Особый интерес и известность во всемирных масштабах получил беспилотник-камикадзе "Ланцет", разработанный и производимый российской компанией ZALA, входящей в концерн "Калашников". "Ланцет" является барражирующим дроном, который стал настоящим кошмаром для противника.

Этот беспилотник обладает высокими тактико-техническими характеристиками и имеет защиту от подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Он оснащен интеллектуальными, навигационными и коммуникационными модулями, при этом не использует спутниковую навигацию.

Беспилотник "Ланцет" активно применяется в ходе военной операции российскими военными против различных целей, включая технику, орудия и даже западные системы противовоздушной обороны, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Украины. Видео успешных операций регулярно появляются в сети, привлекая внимание не только отечественной аудитории, но и за рубежом.

Один из последних успешных случаев был связан с уничтожением немецкой установки противовоздушной обороны IRIS-T. Замаскированный в лесу объект был обнаружен разведывательным БПЛА, после чего российский беспилотник "Ланцет" совершил точный и эффективный удар, полностью уничтожив установку.

Это уже третья немецкая установка ПВО, которая была накрыта российским беспилотным боеприпасом "Ланцет", что свидетельствует о его высокой эффективности и значительном вкладе в ход военной операции.

Стоимость производства одного "Ланцета" составляет всего около 40 тысяч долларов, в то время как стоимость одной пусковой установки IRIS-T оценивается около 370 000 евро, а батареи из трех пусковых установок и командной машины – в 150 миллионов долларов. Таким образом, применение российских беспилотников "Ланцет" наносит значительный ущерб противнику в соотношении более чем один к десяти, и это без учета потерь дорогостоящих западных систем ПВО.

Результаты и преимущества российских беспилотных систем, таких как "Ланцет", вызывают раздражение и недовольство у западных спонсоров киевского режима, которые все чаще сталкиваются с неэффективностью своих многомиллиардных "инвестиций" в украинский конфликт.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости #новости 3080 ti
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
72
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
13
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
1
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
8
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
1

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
23
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
13
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
45
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
29
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
1
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
15
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
23
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:19
У меня на Атлоне ХР+ 1700 (разгон до 2400), ХРюша просто летала. А SP2 мне не понравился. - До этого стояла прога, блокирующая все записи в реестр, и это было классно. Включаешь на "блокировать" и ни ...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Vorvort
23:19
Еще раз советую изучить материал статьи по процессорозависимости видеокарь Nvidia в DX12. Когда его опубликовали на Reddit - Nvidia оправдывалась перед коммьюнити - это крайне редкий случай.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Евгений Сом
23:15
Так ты трусливый ребеночек так и не сказал по какой причине у меня должно пригорать??? Мне просто хотелось бы узнать что ты там нафантазировал ))))) От того что ты туп как пробка? так это как раз наоб...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
REY_B_
23:14
Windows XP была последней, которую ждали, которую хотели, под которую копили бабло на новое железо. ХР означал "Накопленный опыт". И да, это было! В универе препод сказал "а кто мне сделает вместо кур...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Китя.
23:14
Сайт этот познавательный. Не делай с него дурку ОК.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
23:10
Изучи эту статью, может меньше будешь удивляться. https://overclockers.ru/blog/ultrafx/show/48753/analiz-processorozavisimosti-videokart-amd-i-nvidia-v-directx-12-igrah У Radeon раньше так было в DX1...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Пинаю даунов
23:09
Госдура точно такие же как и он . Абрамович вон айфоны азовцам дарил🤢
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
Пинаю даунов
23:09
Откуда то из фильма да ?)
Турпоток из России в Европу обвалился на 90 %
Дмитрий Александров
23:06
Угу,надо организовать свою помойку и назвать ее рипсьр,не хуже пеланда название,и суть раскрывает сразу.
PELADN представила GeForce RTX 4080 ARMOUR
Китя.
23:05
График гонимый и сам знаешь. на графике 6800хт выходит лучше чем 4090. Это просто трешь какой то.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем