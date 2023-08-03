Немецкие установки ПВО IRIS-T беспомощны перед беспилотниками «Ланцет»

В первые месяцы специальной военной операции, Россия столкнулась с острой нехваткой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако, благодаря решительным мерам руководства страны и ускоренной программе производства, этот пробел быстро был устранен. В результате, Вооруженные Силы России получили заметное преимущество перед Вооруженными Силами Украины в количестве различных дронов, используемых в ходе специальной военной операции.

реклама

Особенностью этого успеха стала не только помощь Ирана в поставках БПЛА, но и развитие отрасли производства собственных беспилотников в России. Крупные оборонные предприятия, а также небольшие частные компании активно вовлечены в разработку и производство разнообразных типов БПЛА.

Особый интерес и известность во всемирных масштабах получил беспилотник-камикадзе "Ланцет", разработанный и производимый российской компанией ZALA, входящей в концерн "Калашников". "Ланцет" является барражирующим дроном, который стал настоящим кошмаром для противника.

Этот беспилотник обладает высокими тактико-техническими характеристиками и имеет защиту от подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Он оснащен интеллектуальными, навигационными и коммуникационными модулями, при этом не использует спутниковую навигацию.

Беспилотник "Ланцет" активно применяется в ходе военной операции российскими военными против различных целей, включая технику, орудия и даже западные системы противовоздушной обороны, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Украины. Видео успешных операций регулярно появляются в сети, привлекая внимание не только отечественной аудитории, но и за рубежом.

Один из последних успешных случаев был связан с уничтожением немецкой установки противовоздушной обороны IRIS-T. Замаскированный в лесу объект был обнаружен разведывательным БПЛА, после чего российский беспилотник "Ланцет" совершил точный и эффективный удар, полностью уничтожив установку.

Это уже третья немецкая установка ПВО, которая была накрыта российским беспилотным боеприпасом "Ланцет", что свидетельствует о его высокой эффективности и значительном вкладе в ход военной операции.

Стоимость производства одного "Ланцета" составляет всего около 40 тысяч долларов, в то время как стоимость одной пусковой установки IRIS-T оценивается около 370 000 евро, а батареи из трех пусковых установок и командной машины – в 150 миллионов долларов. Таким образом, применение российских беспилотников "Ланцет" наносит значительный ущерб противнику в соотношении более чем один к десяти, и это без учета потерь дорогостоящих западных систем ПВО.

Результаты и преимущества российских беспилотных систем, таких как "Ланцет", вызывают раздражение и недовольство у западных спонсоров киевского режима, которые все чаще сталкиваются с неэффективностью своих многомиллиардных "инвестиций" в украинский конфликт.