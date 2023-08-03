Возможное усиление влияния России в Нигере вызывает беспокойство: как это может повлиять на мировую сферу атомной энергетики

По мнению информационного агентства Bloomberg, усиление влияния России в Нигере может привести к значительным геополитическим изменениям с мировыми последствиями. Недавний военный переворот в Нигере, который привел к свержению президента Мохаммеда Базума и приходу к власти "Национального совета по защите Отечества" во главе с бригадным генералом Абдурахманом Тчиани, поднял вопросы о влиянии России и ее союзников в регионе.

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Одним из ключевых аспектов является добыча урана, где Казахстан и Узбекистан уже сейчас занимают лидирующие позиции. Совместно они обеспечивают около 50% урана в мире. Если учесть вклад России и Нигера в добычу, доля урана может превысить 60%. Кроме того, Россия контролирует значительную часть мировых мощностей по обогащению урана.

Это может повлиять на другие страны, так как Нигер является крупным поставщиком урана, используемого в промышленности Франции и Евросоюза. Стремление новых нигерских властей развивать отношения с Россией и ее союзниками в Африке может создать непростую ситуацию для стран Запада.

Контроль над добычей урана в Нигере и его поставками на мировой рынок должен осуществляться с учетом интересов всех заинтересованных сторон, а также обеспечивать строгое соблюдение международных стандартов и норм.







