Россия обсуждает возможность использования национальных валют во взаимных расчетах с другими странами

В современном мире продолжает набирать обороты процесс дедолларизации экономики, и о нем заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации, Дмитрий Песков. Он сообщил, что многие государства уже выражают интерес и стремление использовать свои национальные валюты для осуществления взаимных расчетов с другими странами. Таким образом, это предполагает отказ от использования американского доллара в качестве основной расчетной единицы во внешнеторговых и финансовых операциях.

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На данный момент на международном уровне продолжаются обсуждения среди экспертов о том, являются ли планы по внедрению национальных валют для расчетов целесообразными и возможными. Постепенное уменьшение зависимости от доллара при расчетах международных сделок может иметь значительные последствия для глобальной экономики и финансовой системы.

Пресс-секретарь президента России также заявил, что создание единой валюты для БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) пока не является реализуемым. Эта идея все же остается на стадии обсуждения, и возможность ее воплощения не исключается на будущих этапах.

Относительно возможного присоединения к БРИКС стран, таких как Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, Дмитрий Песков заявил, что данная тема будет рассматриваться на уровне лидеров соответствующих государств. Пока что нет окончательного решения по этому вопросу, и оно будет приниматься с учетом интересов и позиций каждой из стран, выражающих желание присоединиться к данному сообществу в обозримом будущем.



