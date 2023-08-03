Какова роль украинских спецслужб в повреждении Крымского моста

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, в беседе с тележурналистами заявил о причастности украинских спецслужб к двум диверсионным актам на Крымском мосту. Данный мост долгое время считался объектом, защищенным от любых посягательств, однако он дважды оказывался поврежденным в результате диверсий.

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Чиновник отметил, что украинские военные нацелены на подрыв неприкасаемости многих объектов, которые в России считались полностью защищенными. Он также утверждает, что Киев соблюдает требования союзников и не применяет западное оружие на территории России. Однако он отметил, что правило не запрещает использование украинского производства вооружений против регионов России.

Данилов также заявил, что украинские военные успешно противостоят защищенности некоторых объектов, которые ранее считались 100% безопасными в России. Он подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) демонстрирует высокую эффективность и разрабатывает передовые технологии. На примере разработки морских беспилотников, которые получили внимание даже от американского телеканала CNN, Данилов утверждает, что украинское оружие становится все более совершенным.

В ответ на украинские диверсии, российское внешнеполитическое ведомство выразило официальное мнение через Марию Захарову, представителя Министерства иностранных дел РФ. Она назвала атаки Вооруженных Сил Украины на гражданскую инфраструктуру России террористическими и обвинила киевский режим в экстремистских действиях, которые соответствуют международному терроризму.







