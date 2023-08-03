Какая основная цель цель этой модернизации

В настоящее время Соединенные Штаты Америки рассматривают перспективу внедрения изменений в химический состав используемого ракетами топлива с целью увеличения их дальности полета, сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на знающие обстановку источники в американской администрации.

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Основной задачей предполагаемой модернизации является обеспечение преимущества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но также учитывается возможность повышения защищенности США в условиях растущих геополитических вызовов, связанных как с Китаем, так и с Россией.

По словам источников агентства, Министерство обороны США рассчитывает на увеличение дальности полета имеющихся ракетных систем на 20%, путем использования более мощного топлива.

Как ранее стало известно, Сенат США разработал законопроект о выделении 13 миллионов долларов на исследования и разработку новых химических соединений, которые могут быть применены в ракетном топливе. Это решение было принято в связи с растущей опасностью со стороны Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимостью усиления обороны страны.

США выразили особую тревогу по поводу разработки ракет, способных добраться до американского побережья, которые были обнаружены у Китая и Корейской Народно-Демократической Республики. Потенциальные удары по территории страны представляют одну из главных угроз для американской администрации, и поэтому они стремятся повысить дальность полета своих ракет для обеспечения безопасности национальных интересов.







