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New York Times приводит слова украинских военных о колоссальных потерях на фронте
Украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезными потерями во время контрнаступления на востоке страны – что вызывает такую критическую обстановку на передовой

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В ходе активных боевых действий на востоке Украины, украинские вооруженные силы сталкиваются с трудностями и несут серьезные потери в ходе своего контрнаступления на российские оборонительные позиции. Информация о критической обстановке на фронте стала доступна благодаря рассказам раненых солдат Вооруженных Сил Украины, которым удалось выжить в ходе наступления на российские рубежи.

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По словам одного из военнослужащих 23-й бригады ВСУ, его батальон значительно пострадал во время месяца участия в наступательных операциях, и осталось всего 10 человек. Под давлением западных кураторов, Киев продолжает направлять сотни и тысячи военнослужащих ВСУ на передовую, несмотря на значительные потери.

Другой солдат, по имени Алексей, рассказал журналистам об ситуации, которая возникла после того, как его подразделение заняло бункер Вооруженных Сил Российской Федерации. Сразу после захвата объекта, на него был нанесен мощный артиллерийский и авиационный удар, что привело к серьезным потерям украинских военных.

Особенно опасной для ВСУ стала тактика минирования окопов и траншей российскими вооруженными силами перед отходом. Раненый солдат рассказал о том, как при захвате российских позиций украинские военные сталкиваются с дистанционно подрываемыми минами, а выживших добивает артиллерия, которая корректируется дронами.

Другой военный с позывным «Воскрес» подтвердил слова своего сослуживца и рассказал о критических потерях в своем подразделении. Он отметил, что помимо мин и артиллерии, украинским вооруженным силам представляют серьезную угрозу ударные беспилотники российской армии. Наличие большого количества дронов на стороне противника оказалось одним из факторов, которые значительно усложняют выполнение наступательных операций со стороны ВСУ.



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