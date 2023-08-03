Какие преимущества принесет это сотрудничество для всех сторон

Российская Федерация готовит к подписанию соглашения о торговле с тремя странами Африканского континента – Египтом, Тунисом и Марокко. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что Африка представляет огромный континент, и Москва стремится развивать торговые отношения со всеми африканскими странами.

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В рамках активных усилий по развитию экономических связей с Африкой, президент Владимир Путин призвал к расширению политических и экономических отношений с африканскими государствами. Он подчеркнул, что такое сотрудничество будет приносить существенные выгоды как России, так и африканским странам.

Особое внимание к африканским государствам проявляется последнее время. В период с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге прошел экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка», в котором приняли участие представители практически всех стран континента, включая 17 африканских президентов. Это мероприятие стало площадкой для обсуждения перспективного развития сотрудничества и создания новых партнерств.

Африканские государства проявляют интерес в освобождении от полуколониальной зависимости от стран Запада и защите своего национального суверенитета. В этой связи, Россия, которая никогда не имела в Африке колоний и уже два столетия оказывает помощь народам континента, становится для них надежным союзником.

Подписывая соглашения о торговле с Египтом, Тунисом и Марокко, Россия стремится укрепить экономические связи с этими странами и содействовать их развитию. Эти соглашения предполагают обмен товарами и услугами, стимулируют инвестиции и способствуют развитию экономики в обоих регионах.



