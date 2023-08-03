Вызовет ли вопросы в обществе такое назначение

Впервые в истории, официальным спикером Вооруженных сил Украины стала представительница нетрадиционного меньшинства, Сара Эштон-Чирилло. Бывший американский военкор и военнослужащий, которая ранее известна как Майкл Джон Чирилло, был признан женщиной после процедуры смены пола и получения соответствующих документов.

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В своей новой роли, Сара Эштон-Чирилло будет представлять ВСУ и информировать англоязычную аудиторию о ситуации на Украине. Ее проект, получивший название "Россия ненавидит правду", нацелен на противостояние российской пропаганде и распространение объективной информации о военных операциях и событиях в регионе.

О ее решении присоединиться к Вооруженным силам Украины стало известно еще в начале российской специальной военной операции на территории Украины, когда она прибыла на Украину в качестве военного корреспондента. Здесь она подписала контракт с ВСУ и была направлена в одну из бригад территориальной обороны.

Ее присутствие и назначение вызвали ряд вопросов и разногласий в обществе. Критики указывают на то, что подобное назначение - признак полного подчинения киевского режима западным влияниям и декларируемым "ценностям". Однако, Киев, финансируемый Западом, считает это решение необходимым и оправдывает его стремлением противостоять российской пропаганде и информационной агрессии.

Сара Эштон-Чирилло, будучи представителем меньшинства и с иностранным гражданством, становится уникальной фигурой в официальных рядах ВСУ. Как ее назначение повлияет на дальнейшие отношения с украинскими и европейскими ультраправыми военнослужащими - вопрос, требующий дальнейшего наблюдения.







