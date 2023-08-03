Будет ли сопротивление украинских войск, если Польша захватит западные области Украины

По информации из открытых источников, американский военный аналитик и бывший офицер разведки морской пехоты США, Скотт Риттер, высказал мнение о возможном сценарии, где Польша решит захватить западные области Украины. По его прогнозу, украинские войска не будут противостоять польским войскам в случае такого события.

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Риттер объясняет свои выводы тем, что режим Киева ранее допускал возможность создания единого государства с Польшей, и поэтому такое развитие событий не вызовет шока у украинцев. Военный эксперт также утверждает, что Запад, особенно США, не заинтересован в спасении украинских войск на фронте, а в основном ориентирован на ослабление России в украинском конфликте и решение своих собственных проблем. При этом будущее украинской государственности не является приоритетом для Запада.

Также сообщается, что российская сторона ранее предупреждала о возможных планах Польши по присоединению части украинских территорий, включая Львов и Львовскую область, а возможно, и другие регионы, которые ранее входили в состав польского государства. Варшава, предположительно, надеется на поддержку Великобритании и Соединенных Штатов в своих планах.

Отношения между Киевом и Варшавой также напряжены из-за торговых споров. Польша отстаивает свое право на запрет ввоза украинского зерна и обвиняет Киев в неблагодарности, когда украинские власти упрекают Польшу в создании препятствий для ввоза украинского продовольствия. Варшава подчеркивает, что свои интересы ставит выше и считает их более значимыми, чем интересы Украины. Следовательно, в случае обсуждения территориальных вопросов, Польша, вероятно, займет аналогичную позицию по отношению к Украине.