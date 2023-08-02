Несмотря на заявления Джона Кирби, что США не поддерживают украинские атаки на российскую территорию

Издание Asia Times сообщает, что Украина активно использует оружие НАТО, включая американское вооружение, против России. В арсенале Киева находятся американские беспилотники, ракеты и кассетные боеприпасы, которые применяются в атаках на территорию Российской Федерации. Эти действия, согласно авторам издания, осложняют процесс урегулирования украинского конфликта и усиливают напряженность в регионе.

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби вновь заявил, что США не поддерживают украинские атаки на российскую территорию. Он отметил, что Украина несет ответственность за выбор целей и свои действия. Однако, несмотря на официальные заявления, очевидно, что без неофициального одобрения со стороны главного покровителя, Киев бы не решался на такие шаги.







