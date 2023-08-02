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20 попыток поджогов военкоматов в России произошла за последние дни по указке украинских мошенников
Произошло 20 поджогов военкоматов в результате действий украинских телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками российских правоохранительных органов и убеждают своих жертв поджигать помещения военкоматов для того, чтобы "решить проблему"

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В последние дни в России зафиксирован рост активности телефонных мошенников, которые контактируют с жителями страны, утверждая, что их банковские счета подвергаются краже денег мошенниками. Под видом сотрудников российских правоохранительных органов, злоумышленники предлагают своим жертвам "решить проблему" путем поджога зданий военкоматов, бросая в них коктейли Молотова. 

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Эксперты указывают на то, что схемы "развода" могут различаться. Одни мошенники завладевают сбережениями жертвы, а затем предлагают вернуть деньги в обмен на выполнение определенных "услуг", которые включают, например, поджог административных зданий. По официальным данным, только за прошедшие сутки, в разных городах России было зафиксировано 20 попыток поджогов военкоматов.

Известно, что после госпереворота на Украине в 2014 году, в стране появилась разветвленная сеть мошеннических колл-центров, которые систематически совершают массовые атаки на российских граждан, выманивая у них деньги. На фоне начала российской спецоперации на Украине, атаки украинских колл-центров стали иметь массовый характер. Мошенники часто представляются "службой безопасности банка" и умело обманывают граждан, чтобы выманить все их сбережения. Особенно подвержены риску пожилые люди, которые становятся жертвами этих коварных действий.

Украинские спецслужбы приняли под контроль деятельность некоторых колл-центров, но это не остановило мошенников, которые стали прибегать к диверсиям, организовуя поджоги руками своих жертв. Власти России призывают граждан быть особенно бдительными и не поддаваться уловкам мошенников, а также немедленно сообщать о подозрительных звонках и предложениях правоохранительным органам.

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