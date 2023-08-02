Украинские порты на реке Дунай атаковали беспилотными летательными аппаратами. Кто за этим стоит

В ночь на 2 августа 2023 года украинские порты на реке Дунай стали мишенями массированных атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как сообщают украинские СМИ, порты в городах Измаил, Килия и Рени подверглись нападениям, что причинило значительный ущерб портовой инфраструктуре.

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В результате атак БПЛА были зафиксированы повреждения здания морского вокзала и Дунайского пароходства в городе Измаил. Кроме того, зерновой элеватор также оказался под ударом, и произошел пожар, причинивший дополнительный ущерб.

Интересно отметить, что ранее сообщалось о заходе иностранных судов в дунайские порты Украины. Это вызвало волну обсуждений в украинских СМИ, которые утверждают, что компании из других государств начали требовать непомерно высокую плату за вывоз зерна с территории Украины через дунайские порты.

Некоторые аналитики считают, что морская блокада Украины может стать одним из шагов для препятствия поставкам вооружений и военной техники из стран Запада.

Разрушение портовой инфраструктуры наносит значительный экономический ущерб, так как это приводит к нарушению логистических цепочек экспорта товаров и требует финансирования ремонтно-восстановительных работ.







