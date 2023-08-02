Что предполагает новая стратегия ведения артиллерийского огня армии США

Главнокомандующий американской армией, генерал Джеймс Рейни, объявил о разработке новой стратегии ведения артиллерийского огня на поле боя, которая предполагается быть завершенной к концу текущего года. Этот амбициозный план направлен на повышение эффективности и усиление возможностей армии США в области артиллерийской поддержки.

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Генерал Рейни отметил, что пришло время для анализа, который станет основой новой артиллерийской стратегии. Аналитический обзор будет ориентирован как на текущие события на Украине, так и на потребности тихоокеанской армии США в области ведения обычного огня на поле боя.

Согласно информации, представленной в информационном бюллетене Пентагона от 25 июля, армия уже предоставила значительное количество артиллерии для оказания помощи Украине в противостоянии с Россией. Это включает не менее 198 155-мм гаубиц, 72 105-мм гаубицы, а также множество артиллерийских снарядов и высокомобильных артиллерийских ракетных систем.

По словам генерала, новая стратегия будет учитывать и современные технологии для усиления обычного огня на поле боя. К этим технологиям относятся улучшенные взрывчатые вещества, которые позволят пушкам средней дальности стрелять на такие же расстояния, что и системы большей дальности.

Еще одной областью, которая будет учтена в новой стратегии, является робототехника. Генерал упомянул автоматическое заряжание боеприпасов, как одну из важных технологий, которая может повысить эффективность артиллерийского огня на поле боя.

Армия разрабатывает арт систему увеличенной дальности действия, которая использует орудие с длиной ствола 58 калибров и установлена на шасси гаубицы с интегрированным управлением Paladin, производства BAE Systems. Однако, наблюдения в ходе ранних испытаний прототипов ERCA показывают некоторые проблемы с износом ствольной коробки после относительно небольшого количества выстрелов.

Хотя программа создания прототипа испытывает задержку, генерал Рейни считает запрос на ведение огня на большие дистанции абсолютно обоснованным и актуальным, учитывая текущие события на мировой арене.

"Все, что мы видим на Украине, касается актуальности точного огня и применения новых технологий, но главным средством поражения на поле боя остается обычная артиллерия и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды", - отметил генерал Рейни.

Ожидается, что новая стратегия станет важным шагом для усовершенствования артиллерийской поддержки в армии США, обеспечивая эффективное и современное применение артиллерийского огня на поле боя.