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«Повреждено административное здание»: украинские СМИ сообщили о налете российских БПЛА на Киев
В ночь на 2 августа, ВС РФ атаковали Киев с помощью беспилотных летательных аппаратов. Каковы последствия этой атаки

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В ночь на 2 августа произошла напряженная ситуация в Киеве, когда Вооруженные Силы Российской Федерации совершили атаку на столицу Украины, используя беспилотные летательные аппараты. По информации украинских пабликов, последствия этой ночной атаки вызвали ожесточенные обсуждения.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, хотя в результате атаки пострадавших людей не было, украинские системы противовоздушной обороны смогли предположительно сбить 10 российских дронов. Тем не менее, украинские СМИ сообщают о наличии разрушений в Соломенском районе столицы, где административное здание получило повреждения в виде разбитых окон на этажах с 9 по 11. Пока не было раскрыто, о каком здании идет речь.

Также по официальной версии украинской администрации, в Святошинском районе Киева, дерево загорелось из-за падения фрагментов одного из беспилотников. Однако, некоторые эксперты не исключают возможности, что дерево было поджжено зенитчиками Вооруженных Сил Украины в попытках сбить российские дроны.

Интересно отметить, что помимо атаки на Киев, российские беспилотные аппараты также атаковали инфраструктуру дунайских портов Украины, включая порты в Рени, Килии и Измаиле. Эти порты рассматривались киевским режимом как резервные в случае блокировки черноморских портов. Однако, теперь Россия взялась и за дунайские порты, игнорируя близость границы с членом НАТО – Румынией. Это вызывает серьезные опасения среди международного сообщества и усиливает напряженность в регионе.



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