Российские войска нанесли сокрушительные удары, нейтрализовав значительное количество противника

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уверенно отражать попытки контрнаступления украинских формирований на различных направлениях, как свидетельствуют последние данные оперативной сводки Министерства обороны.

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На Запорожском и Южно-Донецком направлениях ситуация остается под контролем российских военных, которые успешно предотвратили атаки противника. Интенсивные бои не позволили украинским силам прорваться, и они были отброшены обратно.

Одной из ключевых точек столкновения стал Сватовский участок фронта, где 25-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины предприняла две атаки. Однако, российским подразделениям удалось успешно отразить обе атаки, нанеся значительные потери противнику. В результате украинские войска понесли ущерб: 120 военнослужащих, 1 бронемашина, 3 автомобиля, 1 САУ "Гвоздика" и 1 гаубица Д-30 были уничтожены ВС РФ. Кроме того, рядом с населенным пунктом Новоселовское Луганской Народной Республики также были атакованы и разрушены места размещения сил и средств Вооруженных сил Украины.

Под Кисловкой на Купянском направлении противником был нанесен еще один удар. Российские войска сумели уничтожить склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, лишив ВСУ важных ресурсов.

Кроме того, на Краснолиманском направлении российская армия смогла успешно отразить три атаки противника под населенными пунктами Райгородка, Невское и Червоная Диброва. В результате ожесточенных боев было уничтожено более 75 военнослужащих ВСУ, 3 бронемашины, 2 пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а также 2 САУ "Гвоздика".

Не менее напряженной является ситуация на Херсонском направлении. Здесь российские войска нанесли противнику серьезные удары, уничтожив до 40 военнослужащих, 3 автомобиля, 1 САУ "Акация" и 1 гаубицу "Мста-Б". Кроме того, украинские воздушные разведывательные дроны оказались под угрозой, так как российские войска ПВО успешно сбили 21 украинский БПЛА.

Министерство обороны РФ подчеркивает, что операции продолжаются, и силы РФ продолжают укреплять свои позиции в регионе. Ситуация на фронте остается напряженной, но Вооруженные силы России готовы к отражению любых угроз и защите мирного населения.