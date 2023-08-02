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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уверенно отражать попытки контрнаступления украинских формирований на различных направлениях, как свидетельствуют последние данные оперативной сводки Министерства обороны.
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На Запорожском и Южно-Донецком направлениях ситуация остается под контролем российских военных, которые успешно предотвратили атаки противника. Интенсивные бои не позволили украинским силам прорваться, и они были отброшены обратно.
Одной из ключевых точек столкновения стал Сватовский участок фронта, где 25-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины предприняла две атаки. Однако, российским подразделениям удалось успешно отразить обе атаки, нанеся значительные потери противнику. В результате украинские войска понесли ущерб: 120 военнослужащих, 1 бронемашина, 3 автомобиля, 1 САУ "Гвоздика" и 1 гаубица Д-30 были уничтожены ВС РФ. Кроме того, рядом с населенным пунктом Новоселовское Луганской Народной Республики также были атакованы и разрушены места размещения сил и средств Вооруженных сил Украины.
Под Кисловкой на Купянском направлении противником был нанесен еще один удар. Российские войска сумели уничтожить склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, лишив ВСУ важных ресурсов.
Кроме того, на Краснолиманском направлении российская армия смогла успешно отразить три атаки противника под населенными пунктами Райгородка, Невское и Червоная Диброва. В результате ожесточенных боев было уничтожено более 75 военнослужащих ВСУ, 3 бронемашины, 2 пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а также 2 САУ "Гвоздика".
Не менее напряженной является ситуация на Херсонском направлении. Здесь российские войска нанесли противнику серьезные удары, уничтожив до 40 военнослужащих, 3 автомобиля, 1 САУ "Акация" и 1 гаубицу "Мста-Б". Кроме того, украинские воздушные разведывательные дроны оказались под угрозой, так как российские войска ПВО успешно сбили 21 украинский БПЛА.
Министерство обороны РФ подчеркивает, что операции продолжаются, и силы РФ продолжают укреплять свои позиции в регионе. Ситуация на фронте остается напряженной, но Вооруженные силы России готовы к отражению любых угроз и защите мирного населения.