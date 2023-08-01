Чем опасна ''линия Суровикина" и как замедляет наступления ВСУ

Сражение на восточных границах Украины продолжается, и западная пресса тщательно анализирует ход украинского контрнаступления. Эксперты из различных стран представляют свои мнения и выводы в попытках объяснить причины того, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли достичь значительного прогресса в своей операции в течение почти двух месяцев.

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Напомним, что одной из основных целей контрнаступления ВСУ было охватить Мелитополь к 18 июня, а также продвинуться к границам Крыма и Азовскому морю силами трёх подготовленных корпусов. Однако в настоящее время российские войска контролируют значительную часть территории на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а украинские подразделения борются с ожесточённым сопротивлением.

В статье немецкого издания T-Online приводятся выводы, что одной из главных причин затруднений украинского контрнаступления является так называемая "линия Суровикина". Под этой линией понимаются сложные инженерные сооружения, такие как много километровые инженерные объекты, включающие полосы минирования, зубья дракона (ряды засечек), противотанковые рвы, ложные окопы и другие элементы. Эти препятствия оказывают сильное замедление для украинских войск, которые пытаются прорваться к "линии Суровикина".

В другой статье в немецкой газете "Франкфуртер Рундшау" подчеркивается, что украинское контрнаступление на некоторых направлениях уже сменилось контрнаступлением со стороны Вооружённых сил России (ВС РФ). Особенно значительные успехи российская армия добилась на северо-западе от города Сватово, в районе Кармазиновки, где украинские войска потеряли контроль над несколькими населёнными пунктами, включая Сергеевку и Новоегоровку.

При этом немецкие аналитики отмечают, что сложно предсказать, сколько ещё продлится украинское контрнаступление, так как на данный момент никому неизвестны все факторы и обстоятельства. Украинские власти утверждают, что у них остались значительные резервы, которые ещё не задействованы, однако когда задаются вопросы о характере и составе этих резервов, ответы от командования ВСУ остаются в секрете, что вызывает дополнительные вопросы и неопределённость в мировой прессе.