Украинские беспилотные катера были уничтожены кораблями ВМФ России после попытки атаки в Чёрном море

Российские корабли успешно отразили атаку трех украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря. Патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" из Черноморского флота Военно-Морского Флота России нейтрализовали угрозу, уничтожив беспилотники огнем из своего вооружения.

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Министерство обороны Российской Федерации подтвердило успешное противодействие украинской атаке и отметило, что эта ситуация стала не первой попыткой украинских военных сил атаковать российские патрульные корабли. В прошлом, корабль "Сергей Котов" также сталкивался с подобными атаками, которые, благодаря компетентности и профессионализму экипажа, были успешно отражены.

В настоящее время, патрульные корабли Черноморского флота продолжают выполнять свои боевые задачи на участке морской акватории. Российские Вооруженные Силы подчеркнули свою готовность противостоять любым агрессивным действиям со стороны украинской стороны и гарантировать безопасность в регионе.







