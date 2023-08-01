Турция и Казахстан: сотрудничество в военном судостроении

На международной выставке IDEF-23, проходившей в Стамбуле, состоялись переговоры между представителями Турции и Казахстана, о чем сообщает издание Defence Turk.

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В рамках данного мероприятия было заключено соглашение о сотрудничестве между казахстанским предприятием "Зенит" и Управлением военных заводов и верфей (ASFAT) Министерства национальной обороны Турции. Подробности соглашения не разглашаются, однако известно, что его главной целью является обеспечение проектирования и строительства морских транспортных средств и боевых кораблей для казахстанского флота.

Это сотрудничество принесет выгоду обеим странам. Казахстан получит возможность укрепить свою каспийскую флотилию, в то время как Турция сможет эффективно загрузить свои производственные мощности, выступив в роли производителя и поставщика военных кораблей.

Следует отметить, что в настоящее время турецкая компания ASFAT уже успешно производит корабли по договору с канадской компанией Vard Marine, а также строит корабли для военно-морских сил Украины. Дополнительно, еще в 2019 году Турция заключила договоры с нидерландской судостроительной компанией Damen Group.

Сотрудничество с Казахстаном имеет для Турции большое значение, так как страна стремится расширить свое влияние на тюркские государства Центральной Азии. В связи с этим, России следует проявлять внимательность и анализировать подобные инициативы турецкого и казахстанского руководства, чтобы оценить их потенциальные последствия для национальной безопасности и влияния в центральноазиатском регионе.