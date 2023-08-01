При посещении пункта управления войсками в Запорожской области генерал Герасимов уделил особое внимание контрбатарейной борьбе

Министерство обороны РФ предоставляет информацию о проведении проверки передового пункта управления войсками в Запорожской области, которая на данный момент столкнулась с наиболее ожесточенными боевыми действиями, где ВСУ продолжают пытаться пробиться сквозь российскую оборону.

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Вооруженные Силы Украины (ВСУ) неоднократно меняли тактику проведения операций: то наступая с использованием массированной бронетехники, то переходя к тактике малых групп, которую офицеры бундесвера критиковали. В настоящее время ВСУ пытаются вернуться к использованию крупных сил на линии Орехов-Работино, но пока эта тактика не принесла им существенных успехов.

В рамках проведения проверки, начальник генерального штаба Вооруженных Сил РФ, Валерий Герасимов, прибыл на пункт управления войсками на военном вертолете, где получил доклад от командующего группировкой российских войск на Запорожском направлении, генерал-полковника Александра Романчука. В докладе были представлены сведения о текущей обстановке, характере действий ВСУ, а также о выполнении боевых задач ВС РФ в районе Орехова.

Наиболее важными аспектами, на которые обратил внимание начальник генерального штаба, были своевременное выявление противодействующей стороны, нанесение превентивных ударов и эффективная контрбатарейная борьба.

Стоит напомнить, что контрнаступление ВСУ началось на Запорожском направлении 3 июня, и на данный момент ему уже "исполнилось" два месяца. Однако результаты этого контрнаступления не удовлетворили натовских партнеров Украины. В своем докладе офицеры бундесвера высказали откровенную критику украинского командования за разделение подготовленных крупных формирований на малые отряды и их бросание против мощной обороны Вооруженных Сил РФ.