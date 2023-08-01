Каковы последствия атаки беспилотных дронов на Москву и Подмосковье

Украинский режим, сталкиваясь с трудностями в контрнаступлении Вооруженных Сил Украины, отчаянно ищет способы объявить о своих успехах. Однако, его попытки становятся все более провальными и опасными, и в конечном итоге переходят в сферу государственного терроризма.

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В ночь сегодняшнего дня киевский режим снова предпринял попытку атаковать Москву, используя беспилотные летательные аппараты. Также стало известно, что дроны были направлены на объекты в Подмосковье. Информацию об этом подтверждают местные жители и министерство обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, средствами противовоздушной обороны России было уничтожено два беспилотника в Одинцовском и Нарофоминском районах. Взрывы в воздухе, связанные с уничтожением дронов, были слышны жителям Кубинки.

Минобороны России сообщили, что один беспилотный аппарат был подавлен с помощью радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, упал на территорию комплекса нежилых зданий в Москва-Сити.

В ночь происшествия мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал сообщение в Телеграм, в котором говорилось о повреждении фасада здания на уровне 21 этажа одной из многоэтажек в Москва-Сити, известной как многоэтажка IQ. Площадь повреждения остекления на этой башне составляет около 150 квадратных метров.

На данный момент информации о пострадавших не поступало, и сообщается о работе экстренных служб на месте происшествия.

Важно отметить, что ранее украинский режим уже осуществлял атаку на комплекс Москва-Сити, которая также привела к повреждению фасада одного из небоскребов в этом деловом комплексе (то же самое здание, которое было повреждено и сегодня). Восстановительные работы на том здании продолжаются.

На данный момент продолжается выяснение типа беспилотных аппаратов и мест их запуска, чтобы определить источник атаки.