Китай вводит запрет на экспорт некоторого оборудования, имеющего прямую связь с БПЛА. Какие компоненты будут запрещены к экспорту и как это повлияет на рынок дронов и вооруженные конфликты

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются незаменимым средством в современных конфликтах, и это уже не вызывает сомнений у никого. Армейские и гражданские дроны вносят свой вклад в боевые действия, делая их более эффективными и приспосабливаясь к различным задачам.

реклама

Особый интерес вызывает текущее противостояние между российской и украинской армиями, где обе стороны активно используют китайские беспилотники. Однако уже с осени возникает проблема, связанная с некоторыми комплектующими для дронов. Власти Китая, решив обеспечить национальную безопасность, вводят с 1 сентября запрет на экспорт определенного оборудования, имеющего прямую связь с БПЛА, без специального разрешения.

К запрещенному экспорту относятся двигатели мощнее 16 кВт, радиолокаторы, оборудование связи, лазерные прицелы и приборы для создания инфракрасных изображений. Представители Министерства коммерции Китая подчеркнули, что сфера БПЛА стремительно расширяется, и продвинутые дроны могут использоваться в военных целях. Такое решение направлено на предотвращение возможных угроз национальной безопасности.

Стоит отметить, что это решение может затронуть востребованные на рынке дроны, такие как DJI Mavic, который является гражданским квадрокоптером и производится в Китае. Важным вопросом остается, кто именно получит "специальное разрешение" на экспорт данной продукции и кому будут поставляться запрещенные комплектующие для БПЛА. Это может повлиять на производителей и пользователей дронов, а также на динамику вооруженных конфликтов в регионе.







