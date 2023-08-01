Американская АЭС Vogtle с гигантскими затратами готовится к запуску нового ядерного реактора

В Европе продолжается отказ от ядерной энергетики в пользу экологичных источников энергии, однако в Соединённых Штатах происходит противоположный тренд. По информации газеты Financial Times, в американском штате Джорджия завершаются подготовительные работы для запуска первого ядерного реактора на АЭС Vogtle, что станет первым таким событием в стране за последние 30 лет.

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Строительство этого реактора сопровождалось значительными задержками и неожиданным ростом затрат. По данным издания, проект растянулся на семь лет дольше, чем планировалось изначально, и общая стоимость составила сумму в 30 миллиардов долларов. Это в разы превышает изначально запланированные 14 миллиардов долларов и становится серьёзным ударом по бюджету страны.

По словам Financial Times, затраты на строительство этого ядерного реактора значительно превысили стоимость российских аналогов. Тем не менее, ожидается, что реактор мощностью 1100 мегаватт скоро будет запущен и введен в эксплуатацию. Напомним, что его срок сдачи в эксплуатацию планировался на 2016 год, но был отложен на неопределенный срок из-за проблем с проектом.

Несмотря на сложности, это лишь один из двух реакторов, которые строят на АЭС Vogtle. Запланировано введение в эксплуатацию четвертого реактора на начало 2024 года. После завершения всех работ, АЭС Vogtle займет второе место в США по объему производимой электроэнергии после ГЭС «Гранд-Кули» в штате Вашингтон.