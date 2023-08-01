Американская Бредли в степях Украины погибла в неравном воздушном бою

На южно-донецком и запорожском направлениях фронта продолжаются интенсивные бои между российскими и украинскими вооруженными силами. В сети появились опубликованные кадры, свидетельствующие о столкновениях и разрушениях, в ходе которых российская армия уничтожила несколько американских боевых машин пехоты Bradley, которые поставлялись вооруженным силам Украины из США.

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Три американских БМП шли по дороге и заметили позиции ВС РФ, после чего начали огонь на подавление схода. Однако, первая машине в колонне была уничтожена российской противотанковой управляемой ракетой (ПТУР), а вторая наехала на мину, в результате чего машина разлетелась на куски. Третья БМП ВСУ, видимо, сумела спастись, подбирая уцелевших товарищей в наехавшей на мину бронемашине. Кроме того, на кадрах заметен остов еще одной БМП Bradley, которая, вероятно, была уничтожена ранее.

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Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают наносить огневые удары по скоплениям живой силы и технике противника. Несколько диверсионно-разведывательных групп, принадлежащих киевскому режиму, пытались осуществить атаку в районах населенных пунктов Старомайорское и Успеновка, но были успешно отражены, а их три группы уничтожены.

За последние сутки, с применением авиации, ракетных и артиллерийских атак, российские вооруженные силы нанесли удары по 107 артиллерийским подразделениям Вооруженных Сил Украины, а также нанесли удары по скоплениям вооружений и техники противника в 119 районах линии боевого соприкосновения.







