Завод будет делать не только БПЛА, но и бронемашины

Турецкая компания Baykar Makina подтвердила информацию о строительстве завода на территории Украины, который будет заниматься производством дронов. Это новое предприятие будет специализироваться на разработке и производстве разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Долгое время ходили слухи о возможности открытия завода компанией в Украине, и наконец, украинское министерство обороны подтвердило, что соглашение с Baykar Makina было подписано.

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Интересно отметить, что, несмотря на заявления со стороны официальной Анкары о том, что поставки беспилотных аппаратов на Украину являются "делом сугубо частным", факт подписания соглашения с украинским правительством намекает на то, что это сотрудничество выходит за рамки "частной инициативы". Заключенное соглашение было основано на документе о сотрудничестве между Украиной и Турцией в области высоких технологий, авиации и космической промышленности.

Секретарь Минобороны Украины подтвердил, что в ближайшее время будет создан центр по разработке беспилотных летательных аппаратов, включая не только дроны, но также боевые бронированные машины и другое вооружение. Это указывает на то, что строительство завода предполагает не только производство дронов, но и укрепление украинской оборонной промышленности в целом.

Важно отметить, что официальное заявление Анкары по этому вопросу пока не было сделано. И хотя точное место создания предприятия на Украине не было уточнено, данная инициатива безусловно привлечет внимание и, возможно, вызовет обеспокоенность со стороны России, так как создание центра по разработке беспилотных технологий может быть рассмотрено как приоритетная военная цель для Вооруженных Сил РФ в регионе.