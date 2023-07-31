Директор музея сказал, что речь идет "о войне за независимость на протяжении ХХ-ХХI веков от провозглашения первой независимости в 1918 году до наших дней"

На основании доступной информации, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположенный в Киеве, будет переименован в Национальный музей войны за независимость. Это решение было принято единогласно ученым советом, а запросы с информацией отправлены в ведущие институты в сфере политики памяти — Институт национальной памяти и Институт истории Украины Национальной академии наук.

реклама

Музей будет охватывать период с 1918 года по настоящее время, включая Украинскую народную республику (УНР), существовавшую с января 1918 года до ноября 1920 года.

Также отмечается заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина считалась самостоятельным государством ещё в советские времена, и Россия вышла из состава СССР раньше Украины. Президент США Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины во время мероприятий, связанных с годовщиной голодомора на Украине 1932–1933 годов.