Опасные минные находки в Турции и России

По последней информации, на курорте Шиле в Турции, на берегу Черного моря, обнаружено 28 неразорвавшихся мин. Водолазы активно занимаются вылавливанием этих опасных снарядов, а 8 из них уже доставлены на берег для дальнейшего уничтожения. Пляж временно закрыт для посещения, чтобы предотвратить возможные инциденты.

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На территории Московского технологического колледжа в Даниловском районе столицы также обнаружены две мины времен Великой Отечественной войны и взрыватель. Студенты и преподаватели были эвакуированы, и власти принимают необходимые меры для безопасного обращения с данными находками.

Кроме того, в деревне Березовке Орловской области был найден склад боеприпасов, включая 140 минометных мин 50-го калибра времен Великой Отечественной войны. Мины были уложены в 14 ящиков и обнаружены в подвале дома пенсионера.







