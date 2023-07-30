Российские бойцы впервые захватили шведскую бронемашину CV-90

Российские бойцы одержали важную победу в рамках специальной операции, успешно захватив свою первую трофейную шведскую бронетранспортерную машину CV-90. Подбитая в бою с помощью ручного противотанкового гранатомета (РПГ) военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), бронемашина стала ценным приобретением.

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В результате столкновения командир, находившийся внутри бронетранспортера, был убит, а выжившие украинские члены экипажа вынуждены были бежать с поля боя. Захваченную машину эвакуировали в тыл, где обнаружили надписи на шведском языке, которые были тщательно продублированы на русском для украинских военнослужащих.

Это достижение российских военных сопровождается ещё одной важной новостью. Издание Military Watch Magazine сообщило, что Россия получила возможность изучить секретные технологии НАТО, используемые при производстве англо-французских ракет Storm Shadow. Этот трофей открывает новые перспективы для российских вооруженных сил в разработке мер противодействия потенциальным угрозам со стороны Альянса.

Глава военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин подтвердил важность операции, отметив, что захват трофейного боеприпаса потребовал слаженных действий в течение двух дней.