Забыл про инопланетян добавить, ведь тоже модная тема

В уникальном интервью для программы «60 минут» на телеканале CBS, госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил заявление, сравнивая опасность изменения климата с возможностью развязывания ядерной войны. Важность обеих угроз признается безусловно, и Блинкен подчеркнул, что нет необходимости устанавливать иерархию между ними.

реклама

Энтони Блинкен утверждает, что изменение климата представляет глобальный вызов, который находится в центре внимания для всего человечества. Он также подчеркнул, что США относятся к этой проблеме с особой серьезностью. Вместе с тем, госсекретарь отмечает, что существуют и другие угрозы, которые также требуют пристального внимания для поддержания международного порядка. Он призывает к решительным многозадачным действиям для борьбы с этими сложными вызовами.

Отметим, что ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о планах США и Южной Кореи обсудить возможность применения ядерного оружия против КНДР в свете создания консультативной группы по ядерному планированию. Южная Корея обеспокоена угрозой со стороны КНДР и получила поддержку США в гарантированном использовании всей силы Альянса в ответном случае.







