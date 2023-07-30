Атака украинских беспилотников на Москву: Бизнес-комплекс 'Москва-сити' пострадал, жертв нет

Вновь Москва подверглась нападению украинских беспилотников, и на этот раз один из них упал на башню бизнес-комплекса "Москва-сити". Мэр столицы, Сергей Собянин, подтвердил данную информацию, разместив соответствующее сообщение в своем Телеграм-канале.

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Согласно записи Собянина, инцидент произошел в 4:25 московского времени. При этом небольшие повреждения были нанесены фасадам двух офисных зданий комплекса "Сити", однако отмечается, что никто не пострадал и жертв нет.

Из видеозаписей стало ясно, что стекла в средней части одной из башен получили повреждения, также были замечены повреждения металлических конструкций. К счастью, возгорания на месте происшествия не возникло.

На данный момент экстренные службы и специалисты работают на месте происшествия, чтобы собрать обломки беспилотников, выпущенных над Москвой в результате этой атаки.

Мэр выразил обеспокоенность и осудил такие акты агрессии. Он также обратил внимание на возможную связь данного инцидента с тем, что украинским властям сложно достичь значительных успехов на фронте, и они могут прибегать к таким террористическим актам для отвлечения своей аудитории и отметил, что подобные действия лишены военной составляющей и представляют угрозу для мирного населения.