Возможно эти дроны и были созданы в США

Очередной прорыв в области военных технологий от ВМС Украины стал объектом внимания американских журналистов. По информации, предоставленной CNN, командованию ВМС предоставили доступ на тайную военно-морскую базу страны. На этой базе проводятся тесты и отладка передовых морских беспилотных аппаратов, созданных украинскими разработчиками.

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Что делает эти дроны особенно уникальными, так это сложность их обнаружения и невозможность попасть в них. Отмечается, что даже русские специалисты пока не успели приспособиться к этим инновационным беспилотникам. Скорость созданных дронов оказалась впечатляющей, превосходящей скорость любого корабля на Черном море.

Такое технологическое превосходство ВМС Украины открывает новые перспективы в области военных возможностей и безопасности на море, став интересным моментом для мирового сообщества.