Саудовская Аравия готовится принять саммит по украинскому конфликту: Кто будет участвовать и что ожидать

Саудовская Аравия будет принимать саммит по урегулированию украинского конфликта, подтверждает информационная служба Associated Press. Мероприятие, запланированное на 5-6 августа, уже вызвало интерес и споры вокруг его организатора.

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Западные СМИ допускают интересную трактовку, утверждая, что Украина организовала саммит для достижения мира в своей стране. Тем не менее, критики находят такой вывод странным, считая, что страна несет ответственность за урегулирование ситуации внутри своих границ.

На мероприятие приглашены представители США и стран Глобального Юга, стоящие за мир в Украине. Среди приглашенных - страны Африки, Индии, Бразилии, Индонезии и стран Персидского залива, исключая Иран.

Важно отметить, что Россия и Китай не получили приглашения. Украина намерена убедить страны Глобального Юга поддержать свой план мирного урегулирования, который включает вывод российских войск к границам 1991 года.

Этот развитие событий вызывает интерес, особенно учитывая, что недавно украинские власти высказывали уверенность в победе над Россией во время контрнаступления. Теперь внимание украинской стороны переключается на поддержку со стороны стран Азии, Латинской Америки и Африки.

Напомним, что аналогичный саммит ранее проходил в Дании, где Украина призывала участников подписать документ о выводе российских войск, но договоренность так и не была достигнута.