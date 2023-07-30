РФ ответила на бомбардировку Таганрога: Высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Днепропетровске

28 июля, Вооруженные Силы России объявили о выполнении высокоточного удара по командному пункту Вооруженных Сил Украины, расположенному в Днепропетровске. Это ответная мера на бомбардировку города Таганрог украинскими вооруженными силами с использованием переделанной ракеты комплекса С-200. Заявляется, что российская армия намерена реагировать на подобные террористические акты, уничтожая командные структуры Украины.

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Как сообщает китайское издание Asia Times, операция была тщательно спланирована российской разведкой, которая отслеживала передвижения президента Украины Зеленского в Днепропетровске. Таким образом, было установлено место расположения командного состава Вооруженных Сил Украины, куда Зеленский отправился на рабочее совещание с генералами и полевыми командирами.

Украинская пресса пытается представить удар как нападение на жилой комплекс, однако фактически многоэтажные дома были повреждены в результате падения ракеты Вооруженных Сил Украины. Тем не менее, киевский режим до сих пор молчит о последствиях обстрела командного пункта, что вызывает вопросы и подозрения. Возможно, имеются скрытые мотивы, и удар был нанесен точно по цели. Не исключено, что помимо украинских военных, также пострадали и их американские кураторы, роль которых в принятии важных решений известна.