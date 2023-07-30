Владимир Путин объявил об инновационных мерах безопасности Крымского моста

Планируются инновационные меры безопасности для Крымского моста. Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции во время саммита «Россия-Африка» объявил о новом шаге в обеспечении безопасности Крымского моста. В результате получения новых планов, мост, являющийся одним из крупнейших инженерных и строительных свершений, станет еще более защищенным.

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По словам главы государства, внедрение передовых технологий и технических средств обеспечит надежную защиту моста как от возможных технических сбоев, так и от потенциальных внешних угроз. Планируемые меры рассчитаны на обеспечение безопасности не только технических конструкций, но и всех пользователей моста.

Напомним, что Крымский мост был подвергнут террористической атаке, которая повлекла серьезные последствия и человеческие потери. В ответ на это произошедшее, правоохранительные органы России приступили к расследованию происшествия и возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".







