На подходе Pro версия этой приставки

Источник информации, The Verge, напоминает, что ещё в июле 2021 года Sony радовала сообщением о продаже 10 миллионов консолей PS5. Несмотря на это, компания решила не провозглашать свою приставку "самой быстропродаваемой в истории Sony Interactive Entertainment", возможно, чтобы избежать возникновения недопониманий о снижении темпов продаж.

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Представители японской корпорации уверены, что спрос на PS5 продолжит расти, особенно с учетом того, что "запасы PS5 достаточны, и мы видим, что отложенный спрос наконец удовлетворяется", как отметил глава Sony Interactive Entertainment, Джим Райан, выразив при этом признательность геймерам за их терпение.

Интересно, что Sony уверенно опережает своего основного конкурента Microsoft с их приставками Xbox Series, но точных данных о продажах приставок Series X и S не разглашается.

Кроме того, появились утечки информации о грядущем релизе усовершенствованной версии PlayStation 5 - PS5 Pro, которая обещает улучшенный графический процессор и поддержку разрешения 8K для настоящего игрового восторга.