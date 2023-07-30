Новые наземные дроны-камикадзе RATEL готовы защищать Украину: передовое оружие на службе в ГУР

Новейшие наземные дроны-камикадзе RATEL вступили в строй, готовые к защите и укреплению обороны страны. ГУР получили первую серийную партию этих беспилотников, предназначенных для разрушения позиций противника и его боевой техники.

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Созданные с применением передовых технологий, RATEL становятся новым оружием в арсенале украинских вооруженных сил. Каждый из шести дронов оборудован пультом управления и ретрансляторами, обеспечивая максимальное удобство и точность при их эксплуатации.

Их эффективность и надежность обошлись в 730 тысяч гривен или 1 миллион 830 тысяч рублей, вложенных в разработку и производство первой партии. Эти средства были вложены с целью обеспечить надежную защиту страны и укрепить ее оборонные позиции.

Дроны RATEL обладают впечатляющими характеристиками: максимальная скорость в 24 км/час и время полета от 40 до 120 минут, в зависимости от режима движения. Каждый из них способен нести полезную нагрузку до 35 кг, включая противотанковые и противопехотные мины.

Эти беспилотники предоставляют операторам уникальную возможность контролировать поле боя и эффективно вести боевые действия. Управление дронами возлагается на операторов, что обеспечивает гибкость и точность в маневрировании и направлении атак.

Важно отметить, что RATEL произведены на добровольные пожертвования, собранные украинским актером Владиславом Шевченко.