Однако вопрос в возможности и в умении правильного применения этого всего

Совфед принял решение разрешить Росгвардии использовать тяжелую технику, и это вызвало отклик военного корреспондента Александра Коца. В своем Telegram-канале он описал необходимость такого шага, считая, что танки и боевые машины пехоты (БМП) станут ценным ресурсом для росгвардейцев при выполнении служебных обязанностей на территории страны.

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В ходе специальной операции (СВО) росгвардейцы активно участвовали в различных боевых операциях наравне с военными Министерства обороны. Они неоднократно сталкивались с боевыми действиями, принимали участие в освобождении ключевых объектов, включая Гостомель и Запорожье. И при этом они часто имели в распоряжении только личное стрелковое оружие, не обладая необходимым современным вооружением, таким как противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и другое.

Без соответствующего оборудования росгвардейцам приходилось сталкиваться с рядом трудностей, включая создание минных заграждений, разминирование и возведение понтонных переправ. Это часто приводило к трагическим последствиям, когда они оказывались в засадах, лишены возможности эффективно справиться с опасными ситуациями.

Коц подчеркнул, что территории Курской и Белгородской областей, а также ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье рассматриваются некоторыми людьми как часть России, и на этих землях ведутся настоящие боевые действия. Для эффективного выполнения своих задач на таких опасных территориях Росгвардии требуется подходящее вооружение, такое как танки, боевые машины пехоты, самоходная артиллерия, инженерная техника и противотанковые средства.

По предыдущим сообщениям стало известно, что текущее вооружение Росгвардии не всегда удовлетворяло требованиям для выполнения "иных задач", что привело к серьезным столкновениям высокой интенсивности с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины.