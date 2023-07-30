Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Росгвардия получит тяжелое вооружение и боевые машины
Однако вопрос в возможности и в умении правильного применения этого всего

реклама

Совфед принял решение разрешить Росгвардии использовать тяжелую технику, и это вызвало отклик военного корреспондента Александра Коца. В своем Telegram-канале он описал необходимость такого шага, считая, что танки и боевые машины пехоты (БМП) станут ценным ресурсом для росгвардейцев при выполнении служебных обязанностей на территории страны.

реклама

В ходе специальной операции (СВО) росгвардейцы активно участвовали в различных боевых операциях наравне с военными Министерства обороны. Они неоднократно сталкивались с боевыми действиями, принимали участие в освобождении ключевых объектов, включая Гостомель и Запорожье. И при этом они часто имели в распоряжении только личное стрелковое оружие, не обладая необходимым современным вооружением, таким как противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и другое.

Без соответствующего оборудования росгвардейцам приходилось сталкиваться с рядом трудностей, включая создание минных заграждений, разминирование и возведение понтонных переправ. Это часто приводило к трагическим последствиям, когда они оказывались в засадах, лишены возможности эффективно справиться с опасными ситуациями.

Коц подчеркнул, что территории Курской и Белгородской областей, а также ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье рассматриваются некоторыми людьми как часть России, и на этих землях ведутся настоящие боевые действия. Для эффективного выполнения своих задач на таких опасных территориях Росгвардии требуется подходящее вооружение, такое как танки, боевые машины пехоты, самоходная артиллерия, инженерная техника и противотанковые средства.

По предыдущим сообщениям стало известно, что текущее вооружение Росгвардии не всегда удовлетворяло требованиям для выполнения "иных задач", что привело к серьезным столкновениям высокой интенсивности с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #новости
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина начала выпуск наземных дронов-камикадзе RATEL - они производятся на пожертвования
Продажи Sony Playstaion 5 преодолели рубеж в 40 миллионов экземпляров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец ВС РФ с близкого расстояния в 40 метров заставил остановиться шведский БМП CV-90 ВСУ [видео]
5
Российские войска затрофеили лёгкий французский колёсный «танк» AMX-10RC
1
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
6
В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
5
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
6
СК РФ возбудил уголовное дело о совершённом Украиной теракте в Таганроге, МИД РФ заявил о праве России на жёсткие ответные меры
4
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
11
МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС, заявляет глава Госатомрегулирования Украины
2
Samsung уменьшила качество записи видео 8K на Galaxy S23
2
Список трофеев ВС РФ пополнился еще одним танком AMX-10RCR
1
В Польше началась постройка первого разведывательного корабля
1
FT: ВСУ в качестве боеприпасов для своих РСЗО используют захваченные у КНДР снаряды
+
Десятки МБП Bradley и танков Leopard 2 брошены ВСУ, а эвакуация не производится неделями
+
AMD Radeon RX 7900 GRE появились в Европе в составе готовых ПК
1
В Linux откажутся от привычного расположения окон, перейдя на автоматическую мозаичную компоновку
9
В Беларуси заметили 13-ю колонну ЧВК "Вагнер" - военная техника с украинским номером на машине
4
Как продлить жизнь аккумулятору ноутбука и смартфона
3
Чтобы купить чипы ИИ H100 и A100 в Китае, нужно отдать до $70 000 и иметь связи с Дженсеном Хуангом
2
Inno3D выпускает однослотовые карты RTX 4090 с жидкостным охлаждением
+
Из-за наступления ВС РФ на Купянском направлении ВСУ создают новую линию обороны
+

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
4
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
84
Поставки Индией Армении РСЗО Pinaka вызвала серьезную озабоченность в Азербайджане
1
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
14
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
28
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
3
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
4
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:16
Вот что может случиться, если страной руководит "обиженная ливерная колбаса".
Bloomberg: Германия может укрепиться в статусе «больного человека Европы»
klopcha
01:15
Большое спасибо, как раз хотел сравнить Sandy bridge и Сore 2 для ретро-бенчинга. Но не понял, почему кое-где результаты 2600K только c HT ON. Кое-где ошибка, а в остальных тестах не сказано и сравнен...
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Alex-IT
01:13
Это точно, зачем менять то, что хорошо работает и раскупается))
Скоро стартуют продажи топового электрического седана Lucid Air Sapphire Edition
32Влад32
01:11
Вместо проституток по вызову военкомы не пробовали приходить? Или боятся, что замочат?
Военкоматы Харькова заманивают мужчин фиктивными вакансиями и мобилизуют пришедших
32Влад32
01:10
Чо за хрень?
WhatsApp может деактивировать аккаунт без ведома владельца
32Влад32
01:08
Россия планирует покончить с нацизмом на Украине.
В Киеве планируют перерезать сухопутный коридор в Крым и разрушить Керченский мост
klopcha
00:59
И наоборот, новые видюшки на старых матерях тоже иногда испытывают проблемы. Запускал GT 520 на 939 cокете, проблемы с картинкой. То есть вынуждают новую платформу покупать.
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
klopcha
00:57
Там копейки. Я пробовал на Sandy Bridge. А ещё какие-то бенчмарки даже хуже могут дать оценку.
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
klopcha
00:56
А что уже FULL HD мало?
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
klopcha
00:55
Те кто заминусовал, объяснитесь. Или это автор и его сучка минусовали?
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем