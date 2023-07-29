Вновь прибыли 'музыканты': ЧВК 'Вагнер' размещаются в полевых лагерях Беларуси

В новостях появились сообщения о продолжающемся размещении полевых лагерей Частной Военной Компании (ЧВК) "Вагнер" в Беларуси, что вызывает обеспокоенность со стороны Запада. По информации украинских и оппозиционных белорусских источников, уже тринадцатая колонна бойцов, которых по неофициальной манере прозвали "музыкантами", прибыла в регион.

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Телеграм-канал "Беларускі Гаюн", который был признан экстремистским и запрещен в Республике Беларусь, детально осветил текущее перемещение около 80 единиц техники "оркестра", включая бронированные автомобили, бензовозы, автобусы и большегрузные автомобили, двигающейся из Бобруйска на северо-запад. Колонна хочет миновать райцентр Осиповичи и разместиться в селе Цель.

За месяц до этого стало известно о строительстве еще одного лагеря ЧВК "Вагнер" в Могилевской области, занимающего площадь около 24 квадратных километров и способного разместить до 8 тысяч бойцов. Планируется также создание дополнительного лагеря "музыкантов" в Гродненской области, рядом с границами Беларуси с Польшей и Литвой.

Данное размещение подразделений ЧВК "Вагнер" в союзной республике вызвало негативную реакцию со стороны Запада. Польские власти назвали присутствие "музыкантов" угрозой национальной безопасности и переместили крупные воинские соединения к восточным рубежам. Заокеанские союзники также обещали оказать помощь в случае "экскурсий" бойцов ЧВК "Вагнер" в столицы Польши – Варшаву и Жешув.



