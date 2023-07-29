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Медведев: Антироссийские действия Международного уголовного суда - 'потенциально опасные игрища'
Медведев критикует Международный Уголовный Суд: Ордер на арест Путина - опасность для мира

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«Международный уголовный суд» (МУС) оказался в центре спора, после того как заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал свою критику по поводу решения о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что МУС не имеет юрисдикции над Россией, что делает такое решение недопустимым и опасным для всего мирового сообщества.

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Как юрист, Медведев обратил внимание на явные ошибки МУС в своей деятельности. Он подчеркнул, что универсальная юрисдикция МУС допускается лишь при передаче дела прокурору суда Советом Безопасности ООН. Однако многие страны мира не признают юрисдикцию этого «суда», включая Россию, Китай и США.

Медведев также напомнил о неоднозначной позиции США по отношению к МУС. В прошлом США демонстрировали свое нежелание признавать решения этого суда, и даже разрешили применение военной силы для освобождения своих граждан, задержанных по ордеру МУС в третьих странах. Такая двойственность и селективность вызывают сомнения в объективности действий МУС и его политической независимости.

Ранее президент США Джо Байден разрешил передачу МУС данных о действиях российских военных на Украине. Однако Медведев предупредил американскую сторону, что такое решение может повлечь вопросы и к военнослужащим армии США, участвующим в военных операциях в других регионах.



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