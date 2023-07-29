Ограничения и сложности: Генералы ВСУ выразили недовольство поставками оружия на Украину

Ситуация с поставками оружейных комплексов на Украину вызывает недовольство среди генералов ВСУ, которые регулярно докладывают политическому руководству о качестве присылаемого вооружения. Ожидания Киева касательно качественных систем не всегда оправдываются, ведь часто присылаемое оружие оказывается несостоятельным, будь то западные «Леопарды» или французские AMX. Нового оружия крайне недостаточно, и это становится серьезной проблемой.

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Источники также утверждают, что поставки истребителей F-16 на Украину сомнительно обоснованы, поскольку их обслуживание требует специального оборудования, которое необходимо транспортировать из США. Это занимает много времени и средств. При этом для работы американских истребителей также необходимо строить соответствующие аэродромы с инфраструктурой, что представляет свои сложности, учитывая возможную уязвимость таких объектов перед российской авиацией.

В свете таких сложностей, авторы телеграм-канала «Резидент» предлагают украинцам обратить внимание на сборку и ремонт существующих МиГ-27 и Су-27, которые можно найти по Европе. Возможно, это частично исправит ситуацию и поможет укрепить оборонную способность страны.