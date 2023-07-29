Нигерия рассматривает приобретение российского истребителя Су-75 в рамках сотрудничества с Россией

На фоне отдаления Запада от России, как это было в годы холодной войны, Москва снова стала сближаться со странами Азии, Африки и Латинской Америки. В последнее время особенно увеличились контакты с африканскими государствами.

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Сотрудничество между Россией и Нигерией носит как экономический, так и военный характер. В частности, стало известно, что Нигерия рассматривает возможность приобретения нового российского истребителя Су-75. Этот истребитель разрабатывается ОКБ имени П. О. Сухого и является многофункциональным истребителем пятого поколения. Прототип истребителя был представлен на авиасалоне МАКС-2021 под названием "Checkmate" («шах и мат»).

Интерес со стороны нигерийских представителей к российским истребителям проявился на форуме "Россия - Африка", который состоялся в Санкт-Петербурге. Однако, пока контракты на покупку не были заключены, и обсуждение данного вопроса продолжается.

Этот шаг демонстрирует растущий интерес со стороны различных стран к российской авиационной технике, включая ряд ближневосточных государств, которые также проявляют интерес к истребителю Су-75.