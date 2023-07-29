Военкоры применяют оригинальную тактику: в Харькове принудительную мобилизацию проводят, заманивая мужчин фиктивными объявлениями о трудоустройстве

Территориальные центры комплектования Вооруженных Сил Украины (военкоматы) в Харькове и области применяют новую и оригинальную тактику при проведении принудительной мобилизации военнообязанных. Журналист Геннадий Алехин рассказал о данном явлении через свой Telegram-канал, ссылаясь на информацию военного корреспондента Александра Сладкова.

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По информации Алехина, в Харькове появились объявления о трудоустройстве на различные вакансии, которые привлекают внимание мужчин в возрасте 30-55 лет. В объявлениях указывается зарплата, которая привлекает большинство мужчин и побуждает их отправиться по указанному адресу. Однако, по прибытии по этому адресу, эти люди сталкиваются с вооруженными сотрудниками и получают повестки на военную службу.

Сразу после получения повесток, эти мужчины направляются в учебные лагеря, которые располагаются в лесистых местностях Харьковской области. Обычно такие лагеря оборудуют на базе бывших пионерских лагерей, которые когда-то существовали в этом регионе.

Обучение и подготовка в учебных лагерях продолжаются всего два-три дня, и в некоторых случаях мобилизованных отправляют на передовую без должной подготовки. Подготовка в лагерях сводится к минимуму, например, дают возможность пострелять всего лишь три патрона, что считается достаточным для немедленного отправления в активные воинские формирования на передовой.







