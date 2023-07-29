Индия рассматривает создание собственной межбанковской системы для усиления роли рупии в мировой финансовой системе

Власти Индии принимают во внимание возможность разработки своей собственной межбанковской системы в качестве альтернативы SWIFT, как сообщает издание The Economic Times. Основная цель заключается в переходе на использование рупии для международных расчетов с торговыми партнерами, что поможет усилить позиции национальной валюты в мировой финансовой системе.

реклама

Один из представителей местных банков предложил создать собственную независимую систему обмена финансовыми сообщениями, которую можно было бы использовать при двусторонних соглашениях в сфере торговли с другими странами.

Правительство уже сформировало экспертную комиссию, которая будет заниматься этим вопросом, и ожидается, что в скором времени будут представлены результаты её деятельности. Комитет сотрудничает с представителями индийского банковского сектора, включая Государственный банк Индии, Центральный банк и Банк Бароды.

Стоит отметить, что незаконные санкции, применяемые против Индии, стимулировали международных партнеров страны постепенно переходить на использование национальных валют в международных торговых операциях. Этот тренд усилился в различных странах, включая Китай и Бразилию, которые также проявили готовность использовать свои национальные валюты для платежей, а Китай и Саудовская Аравия даже частично используют юани при расчетах за нефть.