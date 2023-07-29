Пусковые установки могут запустить ядерные ракеты в кратчайшие сроки

Западные ресурсы опубликовали снимки со спутника, где видно четыре ПУ или ТЗМ комплексов «Искандер-Э» и две единицы вспомогательной техники на месте их постоянной дислокации в Белоруссии. Отсек одной из машин с ракетами был обнаружен в открытом состоянии. Объекты для дислокации были построены на военной базе в Осиповичах, центральной части страны, и завершены в апреле 2023 года.

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Также находится в 12 км от места дислокации другой военный объект, который западные источники считают базой хранения оружия, включая, возможно, ядерное. Это близкое расположение складов позволяет быстро снаряжать комплексы специальной боевой частью.

Западные СМИ утверждают, что комплексы «Искандер-Э» из Белоруссии могут нанести ядерные удары в кратчайшие сроки. Однако в разведывательных докладах западных спецслужб указывается, что ядерные боеприпасы в настоящее время находятся на территории РФ и не были доставлены в Белоруссию.