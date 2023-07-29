На выставке IDEF-2023 представлен новый ПЗРК Burç с ракетами и 20-мм пушкой для борьбы с беспилотниками

На международной выставке IDEF-2023 компания Roketsan из Турции представила новый ПЗРК Burç, созданный в ответ на растущую важность беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов в контексте украинского конфликта.

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Этот передвижной комплекс основан на шасси PARS 8х8 от FNSS и оснащен двумя типами вооружений. Во-первых, это ракеты малой дальности Roketsan Sungur с системой самонаведения в ИК-диапазоне, расположенные в двух пусковых установках по бокам от башни. Во-вторых, система включает в себя 20-мм трехствольную пушку TR Mekatronik, разработанную для вертолета T129, с необычным углом возвышения до +70°.

Пушка может стрелять различными типами снарядов со скоростью до 750 выстрелов в минуту.